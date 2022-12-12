Іспанія

Івуарійський хавбек зазнав травми на початку листопада.

Півзахисник Барселони Франк Яннік Кесс`є відновився після травми. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 25-річний івуарієць працював у загальній групі "блаугранас" у понеділок, що робить його доступним після перерви через ЧС-2022 у Катарі.

Нагадаємо, Кесс`є отримав травму на початку листопада, після чого відновлювався та не тренувався.

Також зазначається, що гравці, які виступали в Катарі, приєднуватимуться до команди пізніше. Захисник Андрес Крістенсен зробить це у середу, воротар Марк-Андре тер Штеген – наприкінці тижня, а наступного тижня футболісти збірної Іспанії.

Свій перший матч після перерви Барселона проведе проти Еспаньйола. Гра відбудеться 31 грудня.