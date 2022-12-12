ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зухвала заява легендарного "Зубастика".

Легендарний бразильський екснападник Роналдо вважає, що Аргентина не спроможна виграти ЧС-2022.

"Чемпіонат світу виграє той, хто цього заслуговує на гру на полі. Аргентина грає не дуже добре, але в них дуже багато бажання, вони дуже багато бігають, грають із серцем. А ще в них є Мессі, який вирішує моменти.

Але буду чесний. Не можу сказати, що Аргентина виграє, це було б брехнею", — передає слова Роналдо Marca.

Нагадаємо, матч Аргентина — Хорватія відбудеться у вівторок, 13 грудня, о 21:00 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.