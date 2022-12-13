Англія

Очікується, що англійський форвард дограє цей сезон у Франції.

Молодий нападник лондонського Арсеналу Фоларін Балогун проводить продуктивний сезон в оренді в Реймсі.

На чемпіонаті світу-2022 у стані національної збірної Бразилії травму отримав основний форвард "канонірів" Габріел Жезус, який переніс операцію та вибув на кілька місяців.

Зважаючи на це, з'явилися чутки, що Арсенал може достроково відкликати Балогуна з оренди, проте журналіст Фабріціо Романо спростовує цю інформацію.

На цьому етапі усі сторони розраховують, що 21-річний форвард дограє цей сезон у Франції.

У поточній кампанії Фоларін Балогун провів у Лізі 1 15 матчів, у яких він забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що вінгер Шахтаря Михайло Мудрик є пріоритетною метою для Арсеналу у зимове трансферне вікно.