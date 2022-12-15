Англія

Лондонці намагатимуться підписати талановитого португальця.

Челсі є лідером у перегонах за вінгером Мілана Рафаелем Леау, якого лондонці планують придбати наступного року. Про це пише Goal з посиланням на журналіста Діна Джонса.

За повідомленням джерела, Челсі має проблеми в лінії нападу. 23-річний португалець — пріоритетна мета для лондонського клубу. Челсі буде першим претендентом на форварда, щойно Мілан ухвалить принципове рішення про продаж футболіста.

Контракт 23-річного футболіста з "россонері" триває до літа 2024 року.

Італійський гранд бажає виручити за свою зірку 100 мільйонів євро. Раніше ЗМІ писали про інтерес Реала до футболіста.