Німеччина

Голкіпер прекрасно проявив себе на чемпіонаті світу.

Після курйозної травми Мануеля Ноєра у пресі з'являється все більше чуток про можливий перехід до Баварії героя збірної Хорватії Домініка Ліваковича.

Втім, авторитетний інсайдер Фабріціо Романо заперечив будь-яку інформацію про такі перемовини.

"Баварія ніколи не починала переговори про підписання Домініка Ліваковича, не було навіть конкретної розмови з агентами. Хорватський голкіпер має інші варіанти після чудового чемпіонату світу.

Повернути Алекса Нюбеля — пріоритет Баварії у контексті заміни Ноєру. Відбудуться перемовини з Монако" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Нагадаємо, що цього літа Ліваковича могли підписати одразу три клуби АПЛ.

На чемпіонаті світу у Катарі 27-річний голкіпер Динамо Загреб виграв одразу дві серії пенальті — в 1/8 проти японців та в 1/4 проти бразильців.