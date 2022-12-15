ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Натомість в атаці в нападника Франції справи йдуть на краще.

На чемпіонаті світу-2022 було зіграно вже 62 гри з 64 запланованих, тож фахівці з досліджень статистики мають нагоду підбивати підсумки стосовно виступів окремих виконавців на тривалій турнірній дистанції.

Зокрема, представників ресурсу Opta зацікавили показники середньої кількості дій в обороні для кожного з польових футболістів, що брали участь у поточному розіграші.

Як з’ясувалось, нападник чинних чемпіонів світу, збірної Франції, Кіліан Мбаппе за шість зіграних зустрічей робив усього 0.19 дій у захисті в середньому на кожні 90 зіграних хвилин, що дорівнює 1 дії на 447 хвилин.

Цей показник — найменший, за будь-якого іншого польового гравця на поточному турнірі.

Проте натомість 23-річний нападник може похизуватись неабиякими успіхами в атаці, де йому вдалось забити п’ять м’ячів та віддати дві гольові передачі при тому, що Франція загалом відзначалась 13 разів.

Покращити власні досягнення Кіліан та його партнери матимуть нагоду під час фінальної зустрічі проти Аргентини 18 грудня, о 17:00.