Іспанія

Португалець може перейти до іспанського гранда.

Мадридський Реал зацікавлений в трансфері Рафаела Леау з Мілана, повідомляє As.

За інформацією джерела, головний тренер "королівського клубу" є прихильником гри Леау і хотів би бачити португальця у складі своєї команди. Але ймовірність трансферу в січні дуже мала, при цьому найближче оточення 23-річного футболіста вважає, що перехід може відбутися влітку.

Нагадаємо, що контракт Леау з Міланом діє до 2024 року. Сторони вже обговорюють продовження угоди.