Англія

Португалець може змінити один лондонський клуб на інший.

Захисник Арсеналу Седрік Соареш може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, в послугах 31-річного португальця зацікавлений Фулгем. Перехід оцінюється як ймовірний, адже "гармаші" готові відпустити гравця, якщо буде пропозиція. Контракт Соареша з Арсеналом чинний до 2024 року.

В цьому сезоні футболіст провів 4 матчі, результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялось, що Арсенал готовий придбати Думфріса за 35 мільйонів євро.