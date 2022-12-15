Португалець може змінити один лондонський клуб на інший.
СЕДРІК СОАРЕШ, GETTY IMAGES
15 грудня 2022, 17:44
Захисник Арсеналу Седрік Соареш може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, в послугах 31-річного португальця зацікавлений Фулгем. Перехід оцінюється як ймовірний, адже "гармаші" готові відпустити гравця, якщо буде пропозиція. Контракт Соареша з Арсеналом чинний до 2024 року.
В цьому сезоні футболіст провів 4 матчі, результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялось, що Арсенал готовий придбати Думфріса за 35 мільйонів євро.