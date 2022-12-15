ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Молодий француз — про фінал чемпіонату світу.

Півзахисник збірної Франції Орельєн Чуамені прокоментував перемогу над Марокко в півфіналі ЧС-2022, а також висловився про майбутній фінал з Аргентиною.

"Ми щасливі, що знову вийшли у фінал. Тепер ми зіграємо проти Аргентини. Усі фінали неймовірні, але проти Мессі вони ще кращі, тому що він чудовий гравець. Наша мета – відновитися та підготуватися до недільного матчу.

Для мене Мбаппе – найкращий гравець світу. Я хочу, щоб у наступному матчі він це довів.

Проти Мессі дуже важко грати. Ми підготуємо план, як зупинити його. Мессі – чудовий гравець, але в них є багато інших класних футболістів", — передає слова Чуамені Marca.

Дивитися відео голів та огляд матчу Франція — Марокко ви можете на Football.ua.