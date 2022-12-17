Англія

"Here we go" як то кажуть.

Челсі вже довгий час вів перемовини щодо трансферу Крістофера Нкунку з РБ Лейпциг.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб домовився щодо переходу француза — всі папери підписані.

Стверджується, що Крістофер Нкунку стане повноцінним гравцем Челсі вже влітку 2023 року.

У нинішньому сезоні Нкунку провів в усіх турнірах 21 матч у складі німецьких "редбуллівців" і забив 15 м'ячів.

Нагадаємо, що Камавінга на тренуванні завдав травми Нкунку — гравець РБ Лейпциг через це пропустив чемпіонат світу-2022.