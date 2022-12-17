Англія

Двозначний коментар американця.

Можливий трансфер на вихід Крістіана Пулішича — одне з кадрових питань лондонського Челсі на січневе трансферне вікно. Отже, своє майбутнє вирішив прокоментувати сам футболіст.

"Зараз я повністю повернувся до Челсі. Зосереджений і готовий завершити сезон. Але ви знаєте, як все відбувається у футболі. Все швидко змінюється і все може статися" — передає слова американця Фабріціо Романо з посиланням на Football London.

Відзначимо, нещодавно з'явилася інформація, що Крістіан має намір залишити клуб із західного Лондона. Варіант із підписанням узимку 24-річного футболіста є на олівці в Ювентуса, Мілана та Ньюкасла.

У нинішньому сезоні американець хорватського походження провів у складі Челсі 18 матчів, забив 1 м'яч і віддав одну гольову передачу. У збірній США на чемпіонаті світу-2022 на рахунку Пулішича 4 гри, 1 гол і 2 асисти.