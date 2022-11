До початку чемпіонату світу-2022 в Катарі залишаються лічені дні, тож національні збірні вимушено форсують підготовку до прийдешнього найбільшого міжнародного форуму.

Однак не завжди всім 26 футболістам, що їх обрали для участі в турнірі тренерські штаби національних команд, удається пройти повний цикл тренувань без пошкоджень.

Важка доля спідкала збірну Франції, із табору якої напередодні надійшла сумна звістка — найкращий гравець минулого сезону німецької Бундесліги, півзахисник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку, не зіграє на полях Катару.

25-річний виконавець отримав пошкодження коліна в епізоді з протистоянням проти півзахисника мадридського Реала Едуардо Камавінгою в боротьбі за м’яч, після чого лікарі вивели його за межі тренувальної збірної.

Як стало відомо пізніше, отримана травма лівого коліна залишить гравця РБ Лейпциг поза лавами колективу чинних чемпіонів світу.

У поточному сезоні Нкунку забив 17 голів та віддав чотири гольові передачі в 23 матчах.

Christopher Nkunku is out of the World Cup after this challenge which caused him an injury. 💔 pic.twitter.com/g4NKUUVXzo