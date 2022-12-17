Англія

"Червоні дияволи" націлились на форварда.

Нападник Боруссії Дортмунд Юссуфа Мукоко досі не підписав новий контракт з командою, тому цікавить ряд англійських клубів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, Манчестер Юнайтед доєднався до Челсі в гонитві за талановитим нападником.

У поточному сезоні Мукоко провів за Боруссію Дортмунд 22 матчі, в яких забив шість голів та віддав шість результативних передач.

Діюча угода пов'язує футболіста з "джмелями" до літа 2023 року.

Нагадаємо, що у Боруссії Дортмунд зберігаються шанси продовжити контракт із Мукоко, але клуби АПЛ та Ла Ліги стежать за ситуацією.