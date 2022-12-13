Влітку 2023 року німецький форвард ризикує стати вільним агентом.
Юссуфа Мукоко, getty images
13 грудня 2022, 15:23
Юний нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко ризикує змінити клубну прописку влітку 2023 року на правах вільного агента через спливаючий контракт.
Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, у послугах 17-річного німця камерунського походження зацікавлений лондонський Челсі.
Але, незважаючи на це, боси Дортмунда не мають наміру вести переговори щодо свого молодого форварда цієї зими і спробують продовжити з ним контракт.
У поточному сезоні Мукоко провів за Боруссію Дортмунд 22 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 6 результативних передач.