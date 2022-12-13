Німеччина

Влітку 2023 року німецький форвард ризикує стати вільним агентом.

Юний нападник дортмундської Боруссії Юссуфа Мукоко ризикує змінити клубну прописку влітку 2023 року на правах вільного агента через спливаючий контракт.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, у послугах 17-річного німця камерунського походження зацікавлений лондонський Челсі.

Але, незважаючи на це, боси Дортмунда не мають наміру вести переговори щодо свого молодого форварда цієї зими і спробують продовжити з ним контракт.

У поточному сезоні Мукоко провів за Боруссію Дортмунд 22 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 6 результативних передач.