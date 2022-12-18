Англія

Фахівець продовжить роботу в команді.

Гарет Саутгейт залишиться тренером збірної Англії на Євро-2024, попри виліт із чвертьфіналу чемпіонату світу, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, Саутгейт планував піти після чемпіонату світу. Одним з факторів такого рішення було те, що команда невдало виступила в Лізі націй, залишивши елітний дивізіон.

Футбольна асоціація країни хоче, щоб Саутгейт залишився. Тепер перед тренерським штабом стоїть завдання вивести "Трьох Левів" на Євро-2024.