ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець має намір продовжити роботу в команді.

Після вильоту збірної Англії на стадії чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 від Франції (1:2), виникло питання щодо подальшої роботи головного тренера команди Гарета Саутгейта.

Фахівець вже мав розмову з Федерацією футболу Англії і попросив час, щоб зробити остаточний висновок щодо продовження роботи чи відходу з національної команди.

Але рішення, схоже, він вже прийняв. Sky Sports звітує про те, що Саутгейт не проти залишитись у команді до чемпіонату Європи-2024.

Він повідомить про своє рішення, яке він прийняв після розмови з сім'єю, Федерації до Різдва. В них, до слова, немає конкретної кандидатури нового тренера.

Після того, як очолив команду в 2016 році, Саутгейт вивів збірну Англії до півфіналу Чемпіонату світу 2018 і фіналу Євро-2020.