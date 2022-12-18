Головний тренер "містян" — про катарський Мундіаль.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
18 грудня 2022, 11:44
Клубні тренери дуже часто висловлюють своє незадоволення проведенням чемпіонату світу посеред сезону. Не виключення і наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, який вже не вперше жорстко пройшовся по авторах цієї ідеї.
"На даний момент у нас чотири або п'ять гравців, і нам доведеться почекати і подивитися, в якому стані повернуться інші футболісти.
У нас просто немає гравців, тому що великі мізки футболу зробили цей розклад, а 22 грудня нам грати у Кубку Ліги проти Ліверпуля. Деякі гравці повертаються зараз і протягом наступних кількох днів, і крок за кроком вони знову приєднаються до своїх одноклубників. Натан, Аймер і Родрі, а потім і гравці збірних Англії та Португалії прибудуть до нас.
Що ж до Хуліана Альвареса, то ми всі дуже раді за нього, всі ми. Він зіграє у фіналі, відпочине кілька днів і повернеться до нас" — передає слова 51-річного фахівця офіційний сайт чемпіона Англії.
Нагадаємо, Манчестер Сіті збільшив пропозицію щодо трансферу майже тезки Гвардіоли — хорвата Йошко Гвардіола з німецького Лейпцига.