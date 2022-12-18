ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова головного тренера збірної Німеччини.

На катарському Мундіалі збірна Німеччини не змогла вийти з групи, пропустивши до 1/8 Японію та Іспанію. Головний тренер команда Гансі Флік вирішив своєрідно прокоментувати своє бачення нинішнього турніру.

"Погляньте те, що зробило команди успішними на Чемпіонаті світу/ Якщо ви подивитеся на Аргентину, якщо ви подивитеся на Францію – то ви побачите, що це команди, які грають більше в обороні. Марокко дуже добре грало у футбол проти Франції, але вони все ще захищаються з великою пристрастю, ви повинні вказати на це.

Ми хочемо грати у привабливий футбол і показати вболівальникам, що ми це у цей футбол граємо! Ми пишаємося тим, що граємо за Німеччину. І ми з нетерпінням чекаємо домашнього чемпіонату Європи. Кожен має викластися на повну, щоб у нас була найкращим гра" — передає слова Фліка "Бундестім" видання Bayern & Germany.

Нагадаємо, що 57-річний наставник вже офіційно залишився головним тренер збірної Німеччини.

