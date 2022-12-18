Англія

Фахівець продовжить роботу в команді.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт керуватиме командою на чемпіонаті Європи у 2024 році. Про це офіційно заявила Футбольна асоціація Англії.

"Ми раді підтвердити, що Гарет Саутгейт залишається головним тренером збірної Англії і очолить нашу кампанію на Євро-2024. Гарет та Стів Холланд (помічник тренера) завжди користувалися нашою повною підтримкою, і наша підготовка до Євро починається зараз", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше Гаррі Кейн та Деклан Райс висловились, сподіваючись на те, що тренер залишиться.