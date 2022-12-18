ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький футболіст підтримав свою національну команду перед фіналом чемпіонату світу.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба підтримав збірну Франції перед фіналом чемпіонату світу у Катарі проти Аргентини.

"Добре, хлопці. Ви вдруге у фіналі чемпіонату світу. Підряд. Я передаю вам всю мою підтримку, всі мої сили. І ви знаєте, що у фіналах не грають, їх виграють!

Бажаю вам всього найкращого. Хай щастить. Вперед, сині", – сказав Погба на своїй сторінці у твіттері.

Нагадаємо, Погба пропускає катарський мундіаль через ушкодження.

Фінал ЧС-2022 у Катарі між збірними Аргентини та Франції відбудеться сьогодні, 18 грудня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.