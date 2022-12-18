Франция

Президент французького гранду — про майбутнє свого футболіста.

У неділю о 17:00 Кіліану Мбаппе виходити на фінальний матч чемпіонату світу-2022, проте його клубні справи аж ніяк не відходять на другий план. Зокрема, майбутнє вже зіркового футболіста прокоментував президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

"Кіліан підписав нову угоду з ПСЖ буквально щойно, кілька місяців тому, і він радий бути частиною проекту ПСЖ. Пам’ятайте, що ПСЖ не програв жодної гри цього сезону" — передає слова шейха авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

Відзначимо, що нова угода між клубом і гравцем діє до кінця червня 2025 року.

У нинішньому сезоні Мбаппе виходив на поле у складі ПСЖ 20 разів і забив 19 м'ячів. У футболці збірної Франції на чемпіонаті світу-2022 його статистика теж приголомшлива — 5 голів у шести поєдинках.

Нагадаємо, раніше очільник парижан прокоментував майбутнє Ліонеля Мессі.