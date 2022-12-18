ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Культовий голкіпер брав участь у подібній церемонії під час відкриття попереднього мундіалю.

Сьогодні, 18 грудня 2022 року, відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату світу-2022 в Катарі, у якому зустрінуться збірні Аргентини та Франції в боротьбі за головний трофей змагань — Кубок світу.

Початку гри традиційно буде передувати церемонія відкриття вирішального протистояння на урочисті події, пов’язані зі завершенням турніру.

Однією з частин програми від організаторів стане винесення Кубку світу до меж футбольного поля перед самим початком протистояння, яке цього року здійснюватиме культовий іспанський голкіпер Ікер Касільяс, який здобував перемогу на чемпіонаті світу-2010 в ПАР у складі збірної своєї країни.

Відзначимо, що подібний досвід у житті колишнього футболіста не є дебютним, бо раніше він брав участь у подібній процедурі під час першого матчу чемпіонату світу-2018 поміж країною-бензоколонкою та Саудівською Аравією.

Подібну процедуру, але вже з трофеєм Анрі Делоне під час фіналу чемпіонату Європи-2016 поміж Францією та Португалією виконував Карлес Пуйоль, оскільки Іспанія тоді була чинним переможцем європейської першості.

Матч Аргентина — Франція розпочнеться о 17:00.