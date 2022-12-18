Англія

Мікель Артета висловився про Едді Нкетіа.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився своїми думками щодо нападаючого Едді Нкетіа, а також розповів про відновлення ще одного форварда Ріса Нельсона.

"Нкетіа завжди готовий, і він знає, що має великі можливості в лондонському клубі.

Чи відновиться Нельсон до січня? Подивимось що буде. Ми знаємо, що маємо робити, і плани від цього не змінилися", — наводить слова Артети журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

У нинішньому сезоні Нкетіа провів 19 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав одну гольову передачу, а на рахунку Нелсона — сім зустрічей, два забиті м'ячі та два асисти.

Після 14 турів Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 37 очок, що на п'ять більше ніж у Манчестер Сіті.