Лондонський Арсенал посідає перше місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги за підсумками 14 турів.

Щоб закріпити цей успіх, "каноніри" планують вийти на трансферний ринок цієї зими та спробувати посилити свій склад.

Це підтвердив головний тренер Арсеналу Мікель Артета після товариського матчу із Міланом.

"Ми розглядаємо, ми дуже активно розглядаємо варіанти для посилення складу новими гравцями цієї зими", — заявив Мікель Артета.

Arsenal boss Mikel Arteta confirms Arsenal are looking to bring players in during the January transfer window 🔴🧐 pic.twitter.com/C6v6A3YPxI