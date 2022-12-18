ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Лідер марокканської збірної — про історичний успіх своєї країни.

Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі підбив підсумки виступу команди на чемпіонаті світу в Катарі. Нагадаємо, марокканці посіли четверте місце, програвши Хорватії у "втішному фіналі" — 1:2.

"Хотіли посісти третє місце, щоб порадувати вболівальників, які пройшли цей великий шлях разом із нами. Але ми повинні бути щасливі та горді. Ми не змогли подарувати їм цю останню перемогу, але йдемо з високою головою.

Це було не тільки для Марокко, але і для континенту, який нас підтримав. Ми підняли імідж Африки та пишаємося виконаною роботою. Четверте місце – історичне досягнення. Усі футболісти заслуговують на чудовий прийом.

Збірна Марокко горда і сповнена радості. Дійти до півфіналу непросто. Є чудові збірні, які туди не потрапили. Тепер ми зможемо вирушити на Кубок Африки з великою мотивацією та впевненістю, яку здобули на Мундіалі", — сказав Хакімі.

Відео забитих голів та огляд матчу між Хорватією та Марокко дивіться на Football.ua.