Football.ua розповідає який призовий фонд, хто скільки може заробити виходячи з інформації з відкритих джерел.
ЧС-2022, фото: ФІФА
14 листопада 2022, 12:15
20 листопада стартує чемпіонат світу-2022 з футболу. Найкращі збірні зійдуться на футбольних полях Катару, щоб визначити найсильнішого.
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Але, окрім престижного трофею, який виграє одна з команд, за участь та просування турніром можна поборотися і за досить немаленькі призові.
Приз за перше місце у ЧС-2022
Що відомо? ФІФА щоразу збільшує загальний призовий фонд. Сума призових, яка буде розподілена на всі команди, дорівнює 440 мільйонів доларів. Для порівняння: чотири роки тому було 400 млн, а 2014 року — близько 360 млн.
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Насправді загальний призовий фонд дорівнює близько мільярду доларів, з яких:
- 370 млн – футбольним клубам, чиї гравці відправились на ЧС-2022;
- 220 млн – страховка футболістів від травм;
- 70 млн – підготовка до турніру.
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Зростає й сума, яку отримає переможець. У 2018 році переможець в особі Франції отримав 38 мільйонів доларів, а у 2014 році Німеччина – 34 млн. Цього року переможець отримає 42 мільйони.
Скільки отримають команди за участь у чемпіонаті
Кожна із 32 збірних, що бере участь у ЧС-2022, отримає певну суму. За прохід на Мундіаль збірна отримає дев'ять мільйонів доларів, навіть якщо займе останнє місце у групі та вилетить.
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Далі – все залежить від результатів. Прохід у 1/8 фіналу – 13 мільйонів, 1/4 – 17 млн. Півфіналіст отримає мінімум 25 мільйонів, а бронзовий призер – ще два мільйони зверху. Фіналісти зароблять 30 млн.
Отже:
- Переможець — $42 млн;
- Фіналіст — $30 млн;
- Бронзовий призер — $27 млн;
- Четверте місце — $25 млн;
- Чвертьфіналісти — $17 млн;
- Учасники 1/8 фіналу — $13 млн;
- Групова стадія – $9 млн.
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Нагадаємо, що чемпіонат світу-2022 з футболу пройде у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.