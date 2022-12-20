Іспанія

Це відбудеться найближчим часом.

Іско покине Севілью, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, найближчим часом клуб оголосить про припинення співпраці із півзахисником. Контракт на два сезони, укладений у серпні цього року, буде розірваний.

З чуток, у футболіста конфлікт зі спортивним директором клубу Мончі.

У складі андалусійського клубу Іско провів 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома гольовими передачами.

Після 14 турів Севілья посідає лише 18 місце, набравши 11 очок та знаходиться в зоні вильоту іспанської Ла Ліги.