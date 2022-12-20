Це відбудеться найближчим часом.
ІСКО, GETTY IMAGES
20 грудня 2022, 17:31
Іско покине Севілью, повідомляє Marca.
За інформацією джерела, найближчим часом клуб оголосить про припинення співпраці із півзахисником. Контракт на два сезони, укладений у серпні цього року, буде розірваний.
З чуток, у футболіста конфлікт зі спортивним директором клубу Мончі.
У складі андалусійського клубу Іско провів 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома гольовими передачами.
Після 14 турів Севілья посідає лише 18 місце, набравши 11 очок та знаходиться в зоні вильоту іспанської Ла Ліги.