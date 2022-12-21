Англія

Ганець зацікавив англійський клуб.

Форвард Аякса Мохамед Кудус зацікавив Манчестер Юнайтед, повідомляє Metro.

За інформацією джерела, в послугах ганця зацікавлений головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг. Нідерландець добре знає здібності 22-річного гравця, адже той грав під його керівництво 2 сезони в Аяксі.

Ціна на Кудуса коливається в районі 15 мільйонів євро. Але очевидно, що голландський клуб попросить за свою зірку не менше 50 мільйонів. Його контракт з Аяксом спливає влітку 2025 року.

Нагадаємо, що Кудус став першим ганським гравцем, який оформив дубль у матчі чемпіонату світу.