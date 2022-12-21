Італія

Наразі "нерадзуррі" мають проблеми у чемпіонаті Італії.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився напередодні другої частини сезону Серії А.

"2022 рік був для нас успішним. Ми виграли трофеї й до останнього боролися за чемпіонство минулого сезону.

Зараз нам необхідно все почати спочатку і зробити все можливе, щоб цей сезон став успішним", — передає слова Індзагі Sky Sports.

Наразі Інтер йде п'ятим у турнірній таблиці Серії А, поступаючись лідеру 11 очок.

Раніше повідомлялося, що Інтер цікавиться Зоммером.