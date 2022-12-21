Наразі "нерадзуррі" мають проблеми у чемпіонаті Італії.
СІМОНЕ ІНДЗАГІ, GETTY IMAGES
21 грудня 2022, 10:50
Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився напередодні другої частини сезону Серії А.
"2022 рік був для нас успішним. Ми виграли трофеї й до останнього боролися за чемпіонство минулого сезону.
Зараз нам необхідно все почати спочатку і зробити все можливе, щоб цей сезон став успішним", — передає слова Індзагі Sky Sports.
Наразі Інтер йде п'ятим у турнірній таблиці Серії А, поступаючись лідеру 11 очок.
Раніше повідомлялося, що Інтер цікавиться Зоммером.