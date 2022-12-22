ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Пропонуємо до вашої уваги добірку світлин найцікавіших моментів минулого мундіалю в Катарі.

Ось і підійшов до завершення чемпіонат світу-2022, у фінальному матчі якого збірна Аргентина обіграла Францію за підсумками післяматчевої серії пенальті та виграла мундіаль вперше з 1986 року.

Незважаючи на те, що напередодні старту світової першості в Катарі було безліч критики на адресу ФІФА як мінімум щодо місця та часу проведення турніру, проте сам мундіаль, будемо відвертими, видався багатим та цікавим на значущі події як з футбольної точки зору, так і з емоційної.

Пропонуємо вам за допомогою добірки фотографій в хронологічному порядку згадати всі найцікавіші події, свідками яких ми стали на ЧС-2022.

Як команди прилетіли до Катару

З чого все почалося – то це з прибуття команд. Збірні Бразилії, Португалії та Японії віддали перевагу більш офіційному стилю одягу.

Делегація збірної Саудівської Аравії, у свою чергу, точно знала, куди прямує — піджаків ми на них побачити і не чекали.

А ось майбутні чемпіони світу, збірна Аргентини, приземлилася у Катарі по-простому - у спортивних костюмах. Тут найбільше виділявся літак команди, зовні оформлений спеціально під "альбіселесте".

Атмосфера напередодні старту чемпіонату світу

Дійсно якісну організацію чемпіонату світу в Катарі не відзначав лише лінивий. Абстрагуючись від різних неприємних і місцями скандальних моментів, які спливали по ходу підготовки до мундіалю, оформлено все було справді атмосферно та зі смаком.

Можливо, наші очікування з самого початку були надто занижені, а скептичне ставлення до цього ЧС у багатьох, мабуть, зберігалося аж до фіналу.

Не знаємо, чи випадково так вийшло, але не могло не потішити, що прапори України та ЄС в Катарі опинилися поруч. Як мінімум збіг доволі символічний.

Одним із найгучніших скандалів на старті чемпіонату світу-2022 стала інформація про те, що через не найбільші ажіотаж і заповнення стадіонів Катар вирішив найняти фейкових уболівальників за гроші. Але справжні, звісно, також були.

Наприклад, ось уболівальники однієї з головних сенсацій турніру – збірної Марокко.

Який мексиканець може обійтися без лучадорської маски, правда?

Англійські ж фанати таки виконали свою місію та знайшли в Катарі те, що можна побачити на столі. Але на стадіонах усім довелося обходитися без пива.

Трохи жіночої краси з Коста-Рики...

У Катарі можна було зустріти Пеле та Марадону. Щоправда, несправжніх...

А перед тим, як перейти безпосередньо до футбольних моментів, пропонуємо вам насолодитися нічним Катаром.

Відкриття чемпіонату світу

Перший матч катарського мундіалю відбувся 20 листопада на стадіоні Ель-Байт. У ньому один одному протистояли збірні Катару та Еквадору, а переможцем стали еквадорці завдяки дублю Еннера Валенсії.

Згодом команда-господарка фактично нічим не здивувала на чемпіонаті світу з футбольної точки зору та результатів, побивши безліч антирекордів, а ось у виконанні еквадорських фанатів ми всі запам'ятали чант протестного характеру на адресу організаторів з наступними словами: "Ми хочемо пива".

Перша сенсація на ЧС-2022

Вже на початку третього дня проведення світової першості ми стали свідками справжньої несподіванки та гучної сенсації. Іронічно, що її учасником став майбутній тріумфатор в особі Аргентини, яка шокувала світ та зазнала поразки від Саудівської Аравії.

У другому таймі головний тренер саудитів Ерве Ренар пішов на сміливе тренерське рішення — зіграти проти явного фаворита високою лінією оборони, що дивом спрацювало та дозволило його команди двічі вразити ворота Аргентини у неочевидних моментах, а потім зберегти переможний результат — 2:1.

Саудівська Аравія так і залишиться єдиною командою, якій вдалося обіграти аргентинців на цьому мундіалі.

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Чергову сенсацію довелося чекати трохи більше доби. Можна сказати, що матч першого туру згодом став важливим та першим поштовхом для Японії на шляху до плей-оф, а для Німеччини — першим кроком до невиходу з групи.

Під час катарського чемпіонату світу команда Гансі Фліка була вражаючою у створенні великої кількості небезпечних моментів, але за погану реалізацію німці неодноразово платили велику ціну.

Мінімально ведучи в рахунку, Німеччина примудрилася пропустити від японців на 75 та 83 хвилинах та у підсумку зазнала поразки з рахунком 1:2.

Ні пива на стадіоні, твоя команда вилітає з чемпіонату світу... Цих двох німецьких уболівальників чисто по-людськи можна зрозуміти...

Німці так і не вийдуть із групи, зберігаючи шанси аж до фінального свистка третього туру, а японці вийдуть у 1/8 із сенсаційного першого місця у квартеті E, залишивши позаду навіть Іспанію, але бездарно проведуть серію пенальті з Хорватією у першому ж матчі стадії плей-оф.

Втім, Японію на чемпіонаті світу-2022 ми запам'ятаємо насамперед не через виліт від хорватів, а за рахунок її сенсаційних перемог над Німеччиною та Іспанією, які вважалися очевидними фаворитами групи E.

Сім пропущених м'ячів Коста-Рики

У той же день, коли Німеччина поступилася Японії, їх суперник по групі, збірна Іспанії, влаштувала справжнє побиття Коста-Рики, відправивши в ворота Кейлора Наваса аж сім безвідповідних м'ячів.

На жаль для комбінаційних іспанців, той матч став для них єдиним еталонним з точки зору реалізації та кількості голів. Їхня історія на чемпіонаті світу не тривала довше 1/8 фіналу, завершилася вильотом від Марокко та звільненням Луїса Енріке з посади головного тренера.

А ось Коста-Рика, у свою чергу, незважаючи на тотальний провал на старті турніру, до останнього боролася за вихід у плей-оф і відстала у групі від іспанців та німців лише на один пункт завдяки перемозі над Японією — тією самою, що обіграла на груповому етапі як Іспанію, так і Німеччину.

Кінець "золотого покоління" Бельгії

Згадуючи групу F, ми всі сміливо відзначаємо організованих Марокко та Хорватію, симпатичну гру Канади за відсутності набраних очок та, звичайно, провал Бельгії, яка за підсумком фінішувала третьою та не вийшла до плей-оф.

Що вже той додати... Коли лідер команди Кевін Де Брюйне у самий розпал групового етапу публічно заявляє, що з такою грою їм нічого не світить на чемпіонаті світу-2022, – багато про що говорить.

Додати сюди погану реалізацію Лукаку, безкорисність Азара-старшого і скандальні новини в пресі щодо конфлікту всередині команди — нічим хорошим, окрім вильоту на груповій стадії та звільненням Роберто Мартінеса з посади головного тренера, це завершитися не могло.

"Золоте покоління" збірної Бельгії так і не виграло великий турнір... Але, з іншого боку, на фоні цього ми змогли побачити сенсаційний Марокко і хорошу спробу Хорватії повторити свій успіх 2018 року.

Сльози щастя корейського лідера і помста Луїсу Суаресу від Гани

На тлі інших приємних сюрпризів від "темних конячок" турніру чомусь успіх Південної Кореї згадується не так часто, що не зовсім справедливо. Сон Хин Мін та компанія потрапили до "групи смерті" з Португалією, Уругваєм та Ганою, але вишли до плей-оф з другого місця.

І якщо Сон щиро плакав від щастя після важливої перемоги над Португалією (нехай і над дублюючим складом), то сльози 35-річного уругвайця Луїса Суареса були виключно від емоційного болю. Його Уругвай в останньому турі групового етапу обіграв Гану з рахунком 2:0, але виявився нижчим за Південну Корею в таблиці за додатковими показниками при рівній кількості очок.

Думаємо, не варто вкотре нагадувати чемпіонат світу-2010 – збірна Гани його чудово пам'ятала, як і гру рукою Суареса на лінії штрафного майданчика. "Чорні зірки" відверто затримували час, щоб не дозволити Уругваю вийти до плей-оф і зробити свій власний акт розплати через 12 років.

Перемога для Джаки, ціною у "золото" чемпіонату світу

Поєдинки між Швейцарією та Сербією традиційно виходять дуже емоційними та гарячими. Багато в чому це відбуватиметься через політичний контекст, адже у таборі швейцарців виступають етнічні албанці, як Джердан Шакірі та Граніт Джака.

Якщо перший — більш спокійний за характером, то Граніт і за словом у кишеню не полізе, і дією відповісти готовий, незважаючи на ризик отримати червону. Особливо, якщо перед ним стоїть серб. Особливо, якщо на кону вихід до плей-оф чемпіонату світу та кожній із команд потрібна перемога.

Все почалося з того, що сербський форвард Душан Влахович відсвяткував гол, тримаючись за свої геніталії. Потім аналогічним жестом Джака відповів лаві для запасних збірної Сербії. Це не могло не закінчитися як мінімум словесною суперечкою, але на цьому справу не було завершено.

У заключному відрізку матчу, коли Сербія поступалася Швейцарії з рахунком 2:3, у сербів почали здавати нерви, а об'єктом для провокацій, звичайно, було обрано ненависного ними Джаку (і ця "любов" в них взаємна).

Так, після однієї з атак Швейцарії сербський захисник Нікола Міленкович штовхнув Граніта – партнерам по команді, зокрема Емболо, довелося утримувати свого капітана, аби ситуація не дійшла до бійки. При чому бійки одного Граніта проти кількох гравців збірної Сербії.

У результаті Джака отримав на цей раз лише жовту та став кращим гравцем матчу, збірна Швейцарії зберегла переможний рахунок, вибила Сербію з турніру та сама пробилася до плей-оф, де зазнала нищівної поразки від Португалії з рахунком 1:6. Але, незважаючи на це, здається, свій головний матч на цьому мундіалі Джака та компанія виграли ще у третьому турі групового етапу.

Герой Польщі в особі Щесни та гіркий виліт Мексики

Завершимо згадки про груповий етап, мабуть, вильотом збірної Мексики на цій стадії чемпіонату світу вперше з 1978 року. "Лучадори" не потрапили до плей-оф, набравши однакову кількість очок з Польщею, багато в чому через пропущений гол від Саудівської Аравії. Так-так, знову саудити – дивовижна команда.

Але не можна також не згадати і про те, що в паралельному матчі з Аргентиною голкіпер збірної Польщі Войцех Щесни зміг відбити спірний пенальті у виконанні Ліонеля Мессі. Якщо б тоді поляки програли більш розгромно — ризикували б не вийти б до 1/8 фіналу.

Але завдяки Щесни та голу Саудівської Аравії у ворота Мексики цього не сталося.

Сенсаційна Хорватія, сльози Неймара

А тепер згадаємо моменти плей-оф чемпіонату світу-2022.

І, з вашого дозволу, пропустимо стадію 1/8 фіналу та почнемо одразу з найцікавішого – чвертьфіналів.

У рамках цієї стадії збірна Хорватії в прагматичному стилі за підсумками серії пенальті зуміла обіграти Бразилію, яка вважалася чи не найголовнішим фаворитом на тріумф на катарському мундіалі.

Неймар і Лука Модрич втішали ще молодого Родріго, але й сам лідер збірної Бразилії не зміг стримати cліз. Вже йому була потрібна підтримка ще більш вікових партнерів по команді в особі Тіаго Сілви та Дані Алвеса.

Сенсаційний Марокко, сльози Роналду

На стадії 1/4 фіналу Марокко здобуло мінімальну перемогу над Португалією та сенсаційно пробилося до півфіналу катарського мундіалю.

Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз. Це був його останній шанс виграти чемпіонат світу з Португалією... Чи все ж не останній?

У збірної Марокко, в свою чергу, було справжнє свято. Свято для всієї країни. Тільки подивіться на емоції головного тренера команди Валіда Реграгі.

І на емоції Ашрафа Хакімі...

А один із найкращих голкіперів турніру Яссін Буну розділив цей тріумфальний момент зі своїм маленьким сином.

Найемоційніший матч турніру, не рахуючи фіналу

Якщо ви не дивилися поєдинок між Нідерландами та Аргентиною в рамках чвертьфіналу ЧС-2022 – радимо вам хоча б витратити час на хайлайти, оскільки жодна фотографія не передасть усіх емоцій цього протистояння, яке з кожною хвилиною переходило на більш принциповий рівень.

Один із найкращих матчів чемпіонату світу, гідний фіналу

З футбольної точки зору, та й з емоційної, поєдинок Англії та Франції точно запам'ятався всім.

Підопічні Гарета Саутгейта більшу частину матчу домінували на полі, але не могли забити з гри. Команда Дідьє Дешама – організовано оборонялася та реалізовувала нечисленні моменти.

Гаррі Кейн реалізував один пенальті, а другий виявився йому не під силу. Англія вилетіла з мундіалю, показавши при цьому справді якісний футбол.

На цій фотографії – найкращий бомбардир в історії збірної Франції, гол якого у ворота англійців став вирішальним у матчі.

Нестаріючий Модрич та "бронза" Хорватії

За підсумками півфінальних матчів перемоги здобули збірні Аргентини та Франції, тому у поєдинку за третє місце зустрілися дві головні сенсації турніру – Хорватія та Марокко.

"Шашкові" здобули перемогу з рахунком 2:1 та виграли "бронзові" медалі катарського мундіалю.

Основна увага фотоапаратів журналістів, звичайно, приділялася лідеру хорватської збірної Лукі Модричу.

Фінал

Збірна Аргентини – чемпіон світу! Ліонель Мессі пройшов цю гру!

Майже пройшов, адже тепер йому залишилося найважче: виграти Кубок Франції – єдиний турнір, який він не виграв за свою кар'єру, але брав участь у ньому.

Наявність третього "руки" не завжди допомагає тримати себе в руках. Та й тримати руки при собі. Чи не так, Емі? :)

Не забуваємо і про іншого Ліонеля, без якого цієї перемоги на чемпіонаті світу, може, і не було б. Браво, Скалоні!

Справа зроблена — можна і на перекур. Принаймні так вважає Родріго Де Пауль.

Ну а щодо Кіліана Мбаппе, то у фінальному матчі він зробив усе, що міг. Уся кар'єра ще попереду, а вже так багато досягнуто...

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