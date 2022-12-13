Італія

Футболіст може змінити клуб через конфлікт з головним тренером.

Захисник Роми Рік Карсдорп може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво римського клубу не проти розлучитися з 27-річним голландцем на вигідних умовах.

Рома готова розглянути як повноцінний трансфер, так і можливий обмін на іншого футболіста.

У послугах Карсдорпа зацікавлені три клуби – Фулгем, Лілль та Торіно. "Дачники" готові на повноцінний трансфер, а французи з італійцями розглядають лише оренду.

Також зазначається, що причиною можливого трансферу є конфлікт Ріка з головним тренером Жозе Моуріньо після матчу із Сассуоло.

Нинішнього сезону Касдорп провів 11 матчів, у яких результативними діями не відзначався.