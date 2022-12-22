Іспанія

Президент "блаугранас оцінив тренерські здібності Хаві.

Президент Барселони Жоан Лапорт оцінив роботу головного тренера команди Хаві.

"Якщо ми збираємося вигравати трофеї, то найкраща підтримка, на яку ми можемо сподіватися, це Хаві та весь його персонал. Це люди, яким ми можемо довіряти і які знають, що таке Барселона.

Проєкт Хаві справді розпочався лише цього року, коли ми змогли поговорити про те, які футболісти йому були потрібні, але я знаю, що він також дуже вірить у нашу академію, де у нас також є багатообіцяльні гравці.

Його перший рік перевершив усі очікування. Він грав за Барсу і знає це місце наскрізь. З ним приємно розмовляти та оцінювати ситуацію в перспективі. Він знає, як має грати ця команда, і знає, як поводитися з гравцями. Для мене велика честь мати такого тренера", — слова Лапорти наводить офіційний сайт Барселони.

Нагадаємо, в Барселоні підтвердили інтерес до Павара.