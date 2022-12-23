Англія

Слова головного тренера "червоних" після поразки у матчі Карабао Кап.

У четвер, 22 грудня, Ліверпуль поступився Ман Сіті у матчі 1/8 Кубка англійської ліги — 2:3. Своїми враженнями від гри поділився головний тренер "червоних" Юрген Клопп.

"Ми грали так, як не грали давно Нам довелося сильно змінитись.. Ви могли бачити це – нам потрібен час, щоб адаптуватися після поновлення сезону. У перші 15 хвилин ми мали справжні проблеми, і це трохи підірвало нашу впевненість і переконаність. Ми пропустили, були непотрібні голи. У нас були добрі періоди, і ми могли забити більше голів. Але маємо результат, з яким маємо жити далі.

Це була напружена гра обох команд. Ми грали добре, але недостатньо добре, щоб обіграти Сіті. Це щось каже, але не все. Втім, є багато чого, на що ми можемо спиратися, і ми можемо використовувати це у наступних іграх. І ми це робитимемо.

...Перший шанс Холанда на початку гри, у першому таймі, це був офсайд, чи не так? Так, був. Це дає грі напрямок, це як перша ситуація, о Боже мій, бум. Це був офсайд, але ніхто не свиснув, жодного прапора піднято не було, це викликає у вас погане відчуття, просто сказати це.

Але потім другий тайм, їхній гол. Ми повинні були набагато краще захищатися під час усіх трьох голів Сіті. Коли Ріяд бере м'яч першим дотиком, гравець просто світового рівня, і я його дуже поважаю. Але ми повинні були знаходитися у кращих позиціях.

...Ман Сіті, мабуть, найкраща команда в світі. Вони неймовірні, якими вони є і що вони роблять, тому це нормально, що іноді вам важко проти них, тому я це приймаю. Враховуючи великі труднощі, я не буду розраховувати на багато зараз, тому що ми не будемо грати кожні три дні проти Манчестер Сіті. Але ми можемо зробити краще, і ми будемо працювати над цим, а потім давайте переконаємося, що ми готові до Астон Вілли" — наводить слова головного тренера "скаузерів" офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, Ліверпуль лідирує у гонці за хавбека Мілана.