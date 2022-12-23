Англія

Ман Сіті залишився без ключового виконавця.

Захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш змушений пропустити тривалий термін, повідомляє журналіст Джек Гоген.

За інформацією джерела, у футболіста травма підколінного сухожилля, яке він отримав, виступаючи за збірну Португалії на чемпіонаті світу у Катарі. На відновлення португальцю знадобиться один місяць.

Нагадаємо, в цьому сезоні Діаш провів 19 матчів за Ман Сіті у всіх турнірах, забивши 1 гол.

До речі, вчора "містяни" пройшли Ліверпуль в Кубку англійської ліги. На Football.ua можна переглянути відеоогляд битви між двома грандами англійського футболу.