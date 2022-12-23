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Голкіпер збірної Аргентини згадав найнервовіші моменти минулого чемпіонату світу.

Новоспечений чемпіон світу в складі збірної Аргентини Еміліано Мартінес зробив короткий підсумок минулого Мундіалю.

"Мессі — найкращий гравець на планеті. Моєю мрією як воротаря було допомогти йому здобути титул чемпіона світу, щоб не залишилося сумнівів у тому, що він кращий гравець в історії.

У кожній грі ми говорили, що граємо для людей. Грати за збірну не ради грошей, а захищати кольори нашої країни. Коли ноги переставали слухатись, серце завжди робило крок вперед", — цитує Мартінеса Marca.

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