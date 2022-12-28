Англія

Коуч манкуніанців звернув увагу на реалізації моментів.

Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди в матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест.

"Було приємно спостерігати за нашою грою, ми ростемо, але після таких перерв все одно видно невеликий відкат назад та падіння рівня гри. Це нормально, я помічав подібне у всіх матчах цього туру Прем'єр-ліги. Нам потрібно попрацювати, щоб повернутися до потрібних стандартів, але ігри допомагають у цьому набагато краще ніж тренування.

Потрібно бути безжальним — саме ці слова я й сказав у роздягальні. Ми маємо забивати більше голів. Ми створили так багато моментів, але, зрештою, третього гола чекали практично до самого кінця матчу. Потрібно вбивати інтригу набагато раніше. Після перерви ми створили два дуже добрі моменти і мали закривати питання з переможцем матчу", - підкреслив тренер.

Відео голів та огляд матчу МЮ — Ноттінгем Форест дивіться на нашому сайті.