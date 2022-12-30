Англія

19-річний аргентинець обійдеться "міщанам" у вісім мільйонів євро.

Півзахисник Велеса Максімо Перроне незабаром може стати гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуб АПЛ найближчим часом активує пункт про викуп 19-річного аргентинця за вісім мільйонів євро.

Також зазначається, що якщо не буде жодних несподіванок, футболіст приєднається до команди Хосепа Гвардіоли після молодіжного Кубка Судамерикани.

Цього сезону Перроне провів 33 матчі, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.