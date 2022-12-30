Англія

Італієць в захваті від прогресу українця.

Колишній наставник Шахтаря та нинішній коуч Брайтона Роберто Де Дзербі висловився щодо Михайла Мудрика. Він вважає, що українець претендуватиме на найкращу індивідуальну нагороду у світі футболу.

"Мудрик — фантастичний гравець, але Брайтон не може його купити. Він мені подобається. Всі колишні гравці мені подобаються, але я тренер Брайтона. Я думаю, що Мудрик може виграти Золотий м’яч в майбутньому", — цитує Де Дзербі журналіст Річі Міллз.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал визначив Михайла Мудрика як свою головну мету на зимове трансферне вікно. З'являлася інформація, що "гірники" оцінюють українського вінгера у 85 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 96 мільйонів євро).