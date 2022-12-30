Італія

Сенегальський голкіпер зацікавив італійський клуб.

Мілан готовий орендувати у лондонського Челсі голкіпера Едуара Менді, повідомляє Сorriere della Sera.

За інформацією джерела, мова про короткострокову оренду голкіпера, який втратив місце в основному складі "аристократів". Міланський клуб шукає заміну Марку Меньяну, який останнім часом лікується від травм.

В 11 матчах клубних турнірів Менді пропустив 15 м'ячів. Transfermarkt оцінює його в 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Менді разом з Роналду та Лаутаро потрапив в збірну найгірших гравців чемпіонату світу-2022.