Англія

Іспанець в захваті від результативності норвезького форварда.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола прокоментував успіхи Ерлінга Голанда, який побив рекорд ліги, забивши 20 голів за 14 ігор.

"Якщо він б'є рекорди, значить, забиває та допомагає нам вигравати. Команда отримує від цього зиск. З першого дня ми у захваті, і не лише від його голів, а й від багатьох інших речей.

Сподіваюся, Холанд продовжить удосконалюватися, тому що я маю відчуття, що він може добитися ще більшого як футболіст. Ерлінг все ще молодий, і він має настрій зробити це", – цитує іспанця Manchester Evening News.

Колишній рекорд належав Кевіну Філіпсу, який забив 20 голів за 21 гру у складі Сандерленду у сезоні-1999/00.