Англія

Голи англійця після виходу на заміну п'ять разів приносили перемогу "червоним дияволам" в АПЛ.

У поєдинку 18 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед в гостях обіграв Вулвергемптон (1:0).

Єдиний гол у матчі забив нападник "червоних дияволів" Маркус Рашфорд, який вийшов на заміну, на 77 хвилині. Він з'явився на полі, вийшовши одразу після перерви.

За інформацією OptaJoe, 25-річний англієць вийшов на третє місце серед гравців МЮ за кількістю голів в АПЛ після виходу на заміну. Більше лише у Оле-Гуннара Сульшера (17) та Хав'єра Ернандеса (14).

Також OptaJoe додає, що Рашфорд своїми голами після виходу на заміну вже п'ять разів приносив перемогу МЮ в матчах АПЛ, що є рекордом чемпіонату Англії.

Нинішнього сезону Рашфорд провів 22 матчі, в яких забив 11 голів та віддав чотири результативні передачі.