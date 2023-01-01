Коуч розчарований нічиєю з аутсайдером.
ХОСЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
01 січня 2023, 14:22
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував нічию з Евертоном у 18-му турі англійської Прем'єр-ліги.
"Чудова гра. Ми справді добре зіграли в останніх трьох матчах, і це вселяє в мене оптимізм. Втрачати очки вдома завжди важко, але я завжди намагаюся зробити нашу гру гарною і ми продовжували в цьому ключі.
Я сказав би, що у Евертона було вісім чоловік ззаду. У такій ситуації треба рухатися та атакувати у потрібний момент. Загалом ми це й робили. Ми не дозволяли їм розвернутися у перехідних фазах.
Евертон забив чудовий гол, і коли таке відбувається, ви кажете "вітаю", але загалом ми виступили дуже добре", — цитує іспанця BBC.
Відео голів та огляд матчу Ман Сіті — Евертон дивіться за посиланням.