Англія

Коуч розчарований нічиєю з аутсайдером.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував нічию з Евертоном у 18-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"Чудова гра. Ми справді добре зіграли в останніх трьох матчах, і це вселяє в мене оптимізм. Втрачати очки вдома завжди важко, але я завжди намагаюся зробити нашу гру гарною і ми продовжували в цьому ключі.

Я сказав би, що у Евертона було вісім чоловік ззаду. У такій ситуації треба рухатися та атакувати у потрібний момент. Загалом ми це й робили. Ми не дозволяли їм розвернутися у перехідних фазах.

Евертон забив чудовий гол, і коли таке відбувається, ви кажете "вітаю", але загалом ми виступили дуже добре", — цитує іспанця BBC.

Відео голів та огляд матчу Ман Сіті — Евертон дивіться за посиланням.