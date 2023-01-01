Англія

Футбольний світ коментує зірковий перехід.

Колишній захисник МЮ Ріо Фердінанд висловився щодо трансферу Кріштіану Роналду в клуб із Саудівської Аравії Аль-Наср.

"Радий, що Роналду визначився. Сподіваюся, зараз він щасливий. Кріштіану не був щасливий у Манчестер Юнайтед, залишається вірити, що зараз усе зміниться.

Багато хто вважає, що Роналду вибрав сумний варіант завершити кар'єру. Я можу сказати, що в Саудівській Аравії цілком гідна ліга.

Мені не сумно, що Роналду пішов у Аль-Наср. Мені сумно від того, що він пішов із Манчестер Юнайтед. Вважаю, що в цій ситуації можна було зробити інакше", – наводить слова Фердинанда The Mirror.

Раніше Аль-Наср офіційно оголосив про трансфер Роналду, контракт із яким став найбільшим в історії футболу.