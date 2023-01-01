Англія

Трансфер українця в Англію все ближче.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став на крок ближче до лондонського Арсеналду, повідомляє FootMercato.



За інформацією джерела, лондонці покращили умови після того, як їхня перша пропозиція на суму близько 55 мільйонів була відхилена.



Також відомо, що Мудрик мав розмову із Артетою і вже погодив особисті умови п'ятирічного контракту із клубом.

Раніше ми писали, що Арсенал — восьмий клуб, який виграв 12 із 14 стартових матчів сезону в АПЛ. Тим часом Мудрика визнали гравцем року в Шахтарі.