Англія

"Сині" посилюють лінію оборони.

У понеділок, 2 січня, очікується медичне обстеження Бенуа Бадьяшиля у Челсі, після чого той підпише контракт із "синіми". Цю інформацію оприлюднив у своєму Твіттері авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.

Відзначимо, що лондонський гранд вже досяг домовленості щодо переходу 21-річного гравця Монако. Сума трансферу складе 37-38 мільйонів євро.

Нагадаємо, що перехопити футболіста у Челсі хотіли Манчестер Юнайтед і Барселона.