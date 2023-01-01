"Сині" посилюють лінію оборони.
Бенуа Бадьяшиль, Getty Images
01 січня 2023, 19:52
У понеділок, 2 січня, очікується медичне обстеження Бенуа Бадьяшиля у Челсі, після чого той підпише контракт із "синіми". Цю інформацію оприлюднив у своєму Твіттері авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра.
Відзначимо, що лондонський гранд вже досяг домовленості щодо переходу 21-річного гравця Монако. Сума трансферу складе 37-38 мільйонів євро.
Нагадаємо, що перехопити футболіста у Челсі хотіли Манчестер Юнайтед і Барселона.