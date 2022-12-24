21-річний француз може перебратися до чемпіонату Англії.
Бенуа Бадьяшиль, theathletic.com
24 грудня 2022, 20:20
Центральний захисник Монако Бенуа Бадьяшиль може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, у послугах 21-річного француза зацікавлений Челсі, який уже розпочав переговори з "монегасками". Сума угоди оцінюється у 35 мільйонів євро.
Також наголошується, що "сині" мають намір зробити цей трансфер у зимове трансферне вікно.
Крім Бадьяшиля у шорт-листі Челсі знаходяться Йошко Гвардіол, Еван Ндіка та П'єро Інкап'є.
Цього сезону Бенуа провів 16 поєдинків, у яких забив два м'ячі.