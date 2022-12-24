Англія

21-річний француз може перебратися до чемпіонату Англії.

Центральний захисник Монако Бенуа Бадьяшиль може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного француза зацікавлений Челсі, який уже розпочав переговори з "монегасками". Сума угоди оцінюється у 35 мільйонів євро.

Також наголошується, що "сині" мають намір зробити цей трансфер у зимове трансферне вікно.

Крім Бадьяшиля у шорт-листі Челсі знаходяться Йошко Гвардіол, Еван Ндіка та П'єро Інкап'є.

Цього сезону Бенуа провів 16 поєдинків, у яких забив два м'ячі.