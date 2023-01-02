Німеччина

Спочатку футболіст гратиме за новий клуб на правах оренди.

Захисник Фрайбурга Кевен Шлоттербек перебрався до Бохума, повідомляє офіційний сайт перших.

Наступні півроку 25-річний центральний оборонець проведе у складі "незламних" на правах оренди, а згодом матиме право підписати із клубом повноцінний контракт.

У нинішньому сезоні старший брат гравця дортмундської Боруссії провів у складі Фрайбурга всього 5 матчів і не відзначився жодною результативною дією. "Бразильці з Брайсгау" зараз йдуть другими з гори таблиці Бундесліги, тоді як Бохум — другим з кінця.

Нагадаємо, що німецька Бундесліга повернеться на зелені поля останньої з усіх топ-ліг Європи — 20 січня. Фрайбург і Бохум 21 числа о 16:30 протистоятимуть Вольфсбургу та Герті відповідно.