Англія

У шести матчах проти топових суперників "бджоли" здобули три перемоги і двічі зіграли внічию.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд здобув впевнену перемогу над Ліверпулем з рахунком 3:1.

Цікаво, що цього сезону АПЛ єдиною командою з "великої шістки", якій вдалося обіграти підопічних Томаса Франка, є поточний лідер турнірної таблиці — лондонський Арсенал.

Колектив Мікеля Артети здобув розгромну перемогу над Брентфордом у матчі восьмого туру Прем'єр-ліги з рахунком 3:0.

У той же час "бджоли" зуміли здолати Манчестер Юнайтед (4:0) та Манчестер Сіті (2:1), а з Тоттенгемом (2:2) та Челсі (0:0) вони зіграли внічию.

Дивитись відео голів та огляд матчу Брентфорд – Ліверпуль ви можете на Football.ua. Також зазначимо, що цього сезону АПЛ "бджоли" зазнали розгромної поразки від Ньюкасла (1:5), який на даний момент посідає третє місце в таблиці і сьогодні, третього січня, зустрінеться з Арсеналом о 21:45.