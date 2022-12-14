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Один з перших клубів Жиру хоче вшанувати його досягнення.

Колишній клуб Олів’є Жиру Тур вивчає можливість перейменування свого стадіону на честь найкращого бомбардира збірної Франції, повідомляє L’Équipe.

Наразі колишній президент Марселя (2002-2004) і мер Тура (2017-2020) Крістоф Буше висуває пропозицію змінити назву стадіону Тура з Vallée du Cher на Stade Olivier Giroud.

Жиру грав у Турі з 2008 по 2010 рік. За Тур він забив 38 голів у 69 матчах до переїзду в Монпельє.

Нагадаємо, Жиру побив рекорд Франції за кількістю голів за всю історію. На його рахунку 53 точних удари. Наразі він випереджає Анрі на 2 голи.

Відзначило, що Тур грає у дивізіоні "Насьональ" — третій після Ліги 1 і Ліги 2.

Наступний матч на чемпіонаті світу-2022 Франція зіграє проти Марокко. Поєдинок відбудеться сьогодні о 21:00. Онлайн-трансляція пройде на нашому сайті.