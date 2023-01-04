Англія

Ліверпуль втратив ключового оборонця.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк може пропустити тривалий проміжок часу через травму, повідомляє Liverpool Echo.

За інформацією джерела, проведені медобстеження виявили у гравця травму задньої поверхні стегна. Пошкодження він отримав у виїздному матчі проти Брентфорда (1:3).

Нідерландець пройде додаткові обстеження, щоб встановити термін відновлення, проте, найімовірніше, йому доведеться пропустити всі січневі матчі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брентфорд — Ліверпуль.